La firma è vicina: Inter, ora cambia tutto | CM.IT

Le ultime indiscrezioni di calciomercato sui nerazzurri mettono in evidenza la scelta fatta dal calciatore in scadenza il prossimo 30 giugno

Il calciomercato non si è ancora aperto ufficialmente, eppure i club sono già attivi. Soprattutto sul fronte giocatori in scadenza di contratto alla fine di questo mese di giugno. Vedi il Milan, a un passo da Kamada, o la Roma che da qualche settimana ha chiuso per Aouar facendogli svolgere le visite mediche.

Juve e Napoli no, perché ora focalizzate sul fronte allenatore e nuovo Ds, alla corsa allo svincolato partecipa anche l’Inter, da anni ormai una autentica ‘specialista’. In tal senso il nome più ‘caldo’ per i nerazzurri è sicuramente quello di Nacho. O meglio, era poiché le ultime indiscrezioni non sono positive per la società della famiglia Zhang.

Come raccolto da Calciomercato.it nell’ambiente vicino al difensore, il Real Madrid è vicino a rinnovargli il contratto che, per l’appunto, scade il 30 di giugno.

Trentatré anni compiuti a gennaio, Nacho è da una vita alle ‘Merengues’.

Nacho, legame profondo col Real Madrid. Difesa Inter: doppia decisione dopo Istanbul

Proprio il legame col Madrid, forte e profondo, sta avendo la meglio sul corteggiamento di Marotta e Ausilio. Del resto, lo aveva già fatto intendere ieri Ancelotti dopo la gara con l’Athletic Bilbao che la permanenza coi ‘Blanços’ sarebbe stata la soluzione più probabile.

A meno di ripensamenti, il centrale prolungherà per almeno un altro anno con il club presieduto da Florentino Perez, costringendo l’Inter a guardare altrove per il rafforzamento del reparto arretrato che a giugno perderà Skriniar e forse anche D’Ambrosio. Per de Vrij, invece, ci sono ad oggi i presupposti per un rinnovo. Tutto comunque si deciderà dopo Istanbul.