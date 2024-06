Bomba Allegri, contatti avviati: clamoroso ritorno

L’indiscrezione fa discutere con i contatti per il clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri al Milan: cosa sta succedendo

Nella giornata di Antonio Conte, è il nome di Massimiliano Allegri a tenere banco. Il tecnico ha risolto il suo contratto con la Juventus e potrebbe, clamorosamente, tornare subito in panchina.

Nelle scorse ore il suo nome è stato accostato alla Lazio che si sta separando da Tudor, ma l’indiscrezione lanciata dalla ‘Rai’ è destinata a fare ancora più rumore: il Milan avrebbe, infatti, avuto dei contatti con Allegri per un ritorno nel club rossonero dopo l’esperienza dal 2010 al 2014.

Si tratta di una notizia pubblicata da ‘Rai Sport’ sul proprio profilo Instagram: in realtà il Milan ha scelto Paulo Fonseca per la panchina, come raccontato anche da Calciomercato.it, e proprio oggi è arrivato l’annuncio della separazione del tecnico portoghese dal Lille, il preludio all’ufficialità del suo approdo in rossonero.

Calciomercato Milan, indiscrezione su Allegri: cosa c’è di vero

Pare quindi destinata a non trovare conferme, con il nuovo corso milanista che ripartirà da Paulo Fonseca. È lui il prescelto da Ibrahimovic, Moncada e Furlani per il dopo Pioli e per avviare un nuovo corso che a Milanello spera possa essere ancora vincente.

Un nuovo corso che partirà sicuramente da un nuovo bomber con il 9 che prenderà il posto di Giroud vera priorità della dirigenza rossonera. Per Allegri, invece, ci sarà tempo per decidere come e da dove ripartire. Difficile che possa farlo con il ritorno al passato rossonero, mentre non è da escludere la pista che porta alla Lazio dove valutano anche il profilo di Baroni, che ha messo in attesa il Monza per aspettare l’eventuale proposta biancoceleste.