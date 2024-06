Ribaltone Chiesa, c’è l’apertura: doppia chance per l’addio

Il nome di Federico Chiesa resta al centro di un intrigo di mercato. Dalle strategie della Juventus agli interessamenti da parte di un paio di club di Premier League

Le strade della Juventus e di Federico Chiesa rischiano di separarsi. Il contratto dell’attaccante italiano con i bianconeri è in scadenza a giugno 2025, e il calciatore non sembra assolutamente avere fretta di rinnovare.

Il figlio d’arte dal canto suo si prende il proprio tempo per ragionare e per capire prima di tutto progetti e piani futuri nella mente di Thiago Motta, prossimo allenatore della Juventus che dovrà dare un cambio di marcia alla squadra dopo la gestione Allegri. Intanto la Roma è alla finestra ma va considerato in caso di eventuale partenza anche il Napoli vista la stima da parte di Antonio Conte.

Ad ogni modo l’immediato futuro di Chiesa prevede l’Europeo con la Nazionale di Spalletti, in attesa poi di capire gli sviluppi intorno alla sua figura tra permanenza, rinnovo e addio. Una serie di strade che prevedono però anche alcune sirene dall’estero che potrebbero andare a sparigliare le carte in tavola qualora si optasse per un mancato prolungamento.

Calciomercato Juventus, due club di Premier su Chiesa: la situazione

‘HITC.com’ fa il punto della situazione proprio su un doppio interessamento verso Chiesa da parte di club di Premier: il nuovo Liverpool targato Slot e il Newcastle di Howe voglioso di riscatto dopo un’annata deludente.

Il direttore della Juve Cristiano Giuntoli, e il resto dei vertici del club, hanno chiarito al calciatore che cercheranno di venderlo quest’estate qualora non venisse raggiunto un nuovo accordo anche per scongiurare l’addio a zero. La stessa fonte inoltre evidenzia come gli intermediari dell’attaccante stiano discutendo con i club britannici per informarli della situazione.

Liverpool e Newcastle sono ammiratori di lunga data e HITC conferma l’eventuale disponibilità di Chiesa in caso di addio alla Juventus. Il calciatore inoltre sarebbe stato osservato anche a margine della finale di Coppa Italia vinta con l’Atalanta. Al novero delle squadre interessate resterebbero peraltro agganciate anche Bayern Monaco e PSG.