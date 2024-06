Juve shock: pacchetto da 65 milioni e scambio alla pari

La Juventus tesse le fila del suo mercato estivo e ha bisogno di cedere il più possibile per centrare i suoi obiettivi: la richiesta alla Premier

Saranno settimane di grandi manovre per la Juve in questa sessione estiva di mercato. Di certezze non ce ne sono in realtà, su chi rimarrà in bianconero né su chi invece arriverà. La sensazione è che possa succedere di tutto e molto dipenderà chiaramente dalle offerte che arriveranno. Di incedibile non c’è nessuno, con Vlahovic e Bremer gioielli principali della Juve che sarà ma senza escludere proposte indecenti che facciano cambiare le carte in tavola. Davanti a certe cifre, anche Giuntoli non si farebbe troppi problemi.

Servirà anche e soprattutto cedere per poter fare il mercato in entrata di cui necessitano i bianconeri, dai giovani più interessanti a qualche altro calciatore che ha mercato e magari ha un contratto che viaggia verso la scadenza. Vedi McKennie. Non a caso l’americano è uno dei nomi sulla lista dei cedibili e dopo una buona stagione gli estimatori non mancano. Ad esempio l’Aston Villa, di cui in questi giorni si sta parlando parecchio per un binario che può diventare bollente. Venerdì è spuntato un incontro a Torino con Monchi, in cui il ds spagnolo avrebbe chiesto informazioni su un paio di giocatori della Juventus. Proponendo uno dei suoi top player, ovvero Douglas Luiz. Il brasiliano, vi abbiamo spiegato su Calciomercato.it, non è valutato 40 milioni ma ben 70 dal club di Birmingham forte anche dell’interesse di altre big inglesi come Arsenal, Liverpool e United dopo una grande stagione. E la Juve, secondo altre indiscrezioni, avrebbe risposto con una valutazione ‘shock’ dei due calciatori entrati nel mirino dell’Aston Villa.

Juve, Momblano: “Soule e McKennie valutati insieme 65 milioni”

Il giornalista Luca Momblano, nel corso di ‘Juventibus’, ha infatti rivelato la cifra che la Juventus avrebbe comunicato all’Aston Villa per ‘impacchettare’ la coppia McKennie-Soule e spedirla direttamente a Birmingham. I bianconeri chiederebbero addirittura 65 milioni di euro per i due calciatori, divisi – possiamo provare a immaginare – in 40 per l’argentino e 25 per l’americano.

Una cifra astronomica, che pare impossibile da raggiungere per un calciatore che entrerà nel suo ultimo anno di contratto e non ha segnato neanche un gol in questa stagione, e per un altro che è sì talentuosissimo ma ha una sola annata di alto livello alle spalle in una squadra poi retrocessa. Potrà magari essere una base su cui trattare. Magari, chissà, con uno scambio alla pari – o quasi – su altre cifre più basse visto che il brasiliano potrebbe avere intenzione di cambiare aria. Contestualmente, Momblano ha parlato anche dell’interesse della Juve per il ‘nuovo Zidane‘, il giovane classe 2002 Maghnes Akliouche del Monaco. Il francoalgerino avrebbe affascinato gli scout bianconeri, potrebbero servire per lui almeno 30 milioni.