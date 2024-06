“Nuovo Zidane alla Juve”: è un gioiello da oltre 30 milioni

In procinto di ufficializzare l’arrivo di Thiago Motta, la Juventus ha cominciato a muovere passi importanti anche su profili futuribili. Un ‘predestinato’ nel mirino

Se il buongiorno si vede dal mattino, quella che sta per aprirsi ufficialmente dovrebbe configurarsi come una sessione di calciomercato densa di profondi cambiamenti in casa Juventus. L’esonero di Max Allegri ha infatti rappresentato una sorta di preambolo in un discorso che si arricchirà di una rivoluzione strutturale a stretto giro di posta.

La nuova linea di indirizzo impartita da Giuntoli, a cominciare dalla scelta di Thiago Motta, si è ormai delineata. A rimpolpare l’organico non saranno più giocatori fatti e finiti, ma giovani in grado di fornire un contributo importante nell’immediato e dal futuro assicurato. Sotto questo punto di vista non sono pochi i profili monitorati con attenzione dall’area tecnica bianconera, a cominciare dal toto nomi che imperversa in mediana. Da Koopmeiners a Khéphren Thuram, passando per Douglas Luiz (obiettivo tutt’altro che in discesa) e non solo. Le sorprese in casa Juventus sono sempre dietro l’angolo.

Calciomercato Juventus, tentazione Akliouche

A tal proposito, occhio all’ultima indiscrezione lanciata da Luca Momblano. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Momblano ha infatti riferito come anche la Juventus sia sulle tracce di Akliouche, giovane trequartista mancino in forza al Monaco. Protagonista di una stagione importante, impreziosita da 8 reti e 4 assist complessivi, Akliouche sta calamitando l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Di seguito le parole di Momblano: “Nuovo Zidane alla Juventus? Il profilo su cui la Juve ha messo gli occhi soprattutto nel secondo semestre dell’anno è un trequartista mancino franco-algerino: stiamo parlando di Akliouche del Monaco. Ha grande stazza fisica per il ruolo in cui gioca: è più centrocampista che attaccante. Il Monaco dice: ‘Lo venderemo a 50 milioni tra un anno’. Ma i suoi agenti dicono in giro: ‘Chi ci punta per primo fa il mega affare, ve lo portiamo con 30 milioni’. Gli scout Juve se sono rimasti molto affascinati”.