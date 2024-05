Juve, super scambio improvviso in Premier: si sono incontrati a Torino

La Juventus ha incontrato un importante club di Premier League a Torino per parlare di un possibile scambio a centrocampo

Di mercato ormai si parla già da tempo, ben prima della fine del campionato. È così da anni, le grandi manovre e partono da aprile-maggio, i contatti non si fermano mai, sono un flusso continuo. La Juventus è tra le squadre che dovrà fare inevitabilmente di più visti i tanti impegni a cui va incontro, dalla Champions al Mondiale per Club senza dimenticare anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, oltre chiaramente al campionato. Per questo ci sarà bisogno di una rosa di qualità, ma anche folta. In attesa di ufficializzare Thiago Motta che sarà il nuovo allenatore.

I lavori però sono partiti per la nuova Juve, che avrà modifiche in tutti i reparti. In difesa servirà il sostituto di Alex Sandro più almeno uno o due tasselli tra centrali ed esterni, in attacco dipenderà molto dalle uscite come quella di Federico Chiesa o anche Dusan Vlahovic, che però potrebbe andare via solo in caso di una maxi-offerta da almeno 80 milioni. E poi il centrocampo, che sarà il focus principale di questo mercato, perché da troppi anni è una zona di campo in cui i bianconeri soffrono e non fanno più la differenza. E arrivano pochissimi gol, praticamente solo da Rabiot. Con cui tra l’altro si sta cercando di trovare l’accordo per il rinnovo, probabile ma non scontato. Per questo il nome principale è sempre quello di Teun Koopmeiners, pronto a lasciare l’Atalanta per una nuova avventura.

Juve-Aston Villa, Monchi a Torino: offerto Douglas Luiz, piacciono McKennie e Soule

Ma di nomi ce ne sono tanti, c’è anche ad esempio Khephren Thuram e ora è spuntata un’altra pista all’improvviso, diventata pure piuttosto concreta perché c’è stato un incontro a Torino. Con chi? Con Monchi, ex ds della Roma e attuale dirigente dell’Aston Villa, fresco di Champions League. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in questi giorni avrebbe fatto tappa in Italia incontrando i bianconeri per offrire Douglas Luiz. Il brasiliano è reduce da una grande annata – con ben 10 gol – ma vorrebbe cambiare aria e il club di BIrmingham non ha intenzione di svenderlo tra un anno quando sarà a un anno dalla scadenza.

Il brasiliano è stato accostato già in passato alla Juve ed è stato anche fortemente in orbita Roma, viene valutato 40 milioni e ha un ingaggio assolutamente alla portata. Ma si tratterebbe di un affare decisamente più grande, che potrebbe coinvolgere anche Weston McKennie, messo sul mercato dopo il mancato accordo per il rinnovo: l’americano costa una quindicina di milioni, la metà di Matias Soule. Anche l’argentino piace a tanti club (Brughton, Crystal Palace e Bayer Leverkusen hanno fatto già dei sondaggi), interessa anche all’Aston Villa a cui farebbe comodo un esterno a destra visto che Zaniolo non ha fatto benissimo. Monchi ha preso informazioni su di lui, piace anche a Thiago Motta e Giuntoli ma la sua cessione fa forse ancora più comodo di quanto non farebbe una sua permanenza.