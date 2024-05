Clamoroso in diretta, accordo Napoli-Juve: “Fanno sul serio”

Affare di mercato improvviso tra Napoli e Juventus, con Giuntoli e Manna ad ‘architettare’, in diretta arriva l’annuncio: “Hanno già l’accordo”

Sarà un’annata di grandi cambiamenti e di addii importanti in tantissime squadre di Serie A, anzi in parecchie big. L’Inter rischia di perdere Lautaro Martinez nella questione rinnovo, il Milan ha già salutato due totem come Giroud e Kjaer con il pericolo Theo in agguato, la Lazio ha dato l’addio a Felipe Anderson e presto anche a Luis Alberto (e chissà Immobile), la Roma chiuderà la sua avventura con Lukaku, Alex Sandro ha lasciato la Juve. E poi il Napoli che dovrà ripartire quasi da zero: via Zielinski, via presto anche Osimhen e pure il capitano Giovanni Di Lorenzo.

A TvPlay, due giorni fa l’agente del terzino azzurro ha scosso l’ambiente napoletano con le dichiarazioni che ufficializzano il divorzio tra il campione d’Italia e il club partenopeo per la “mancanza di fiducia da parte della società nei confronti del suo capitano”. Un vero e proprio fulmine, ma non a ciel sereno visto che già da parecchi giorni si parla della possibile separazione tra Di Lorenzo e il Napoli. Uno dei principali artefici dello straordinario scudetto 2022/23 è pronto a fare le valigie in un momento di caos al Maradona. E ovviamente tante big hanno già intuito l’affare, anche se De Laurentiis – forte di un contratto rinnovato meno di un anno fa fino al 2028 – non scende da una richiesta di circa 25 milioni di euro. Ma il giocatore è di quelli importanti, titolare anche della Nazionale, più di un pensiero lo farebbe chiunque. Si è parlato in particolare di Inter, Juve e Roma. Ma di queste tre, ce n’è una che avrebbe addirittura già raggiunto un accordo.

Di Lorenzo alla Juve, Biasin boom: “C’è già l’accordo”

A rivelare la situazione di Giovanni Di Lorenzo in vista del futuro è stato Fabrizio Biasin, giornalista di ‘Libero’ e opinionista, che ha spiegato l’accordo con un altro top club della Serie A, ovvero la Juventus.

Biasin lo ha raccontato a ‘Radio Punto Nuovo Sport’: “Evidentemente si è rotto qualcosa. Il giocatore e il suo agente hanno chiacchierato già con Giuntoli, quindi la Juventus potrebbe far sul serio. Trattare con ADL, però, non sarà semplice per nessuno. L’Inter? Da quello che mi risulta, Marotta non lo segue. Mi risulta invece che ci sia già un accordo tra Di Lorenzo e la Juventus, ma ripeto: bisogna convincere De Laurentiis. Poi magari arriva Conte e lo convince a restare, in questo momento si naviga a vista”.