Inter-Lautaro Martinez, le rassicurazioni non bastano: “Distanza consistente”

Il rinnovo di Lautaro Martinez agita l’Inter e Fabrizio Biasin mette in dubbio la permanenza del Toro

Dopo l’incontro tra Inzaghi e la nuova proprietà dell’Inter, in casa nerazzurra a tenere banco è la questione relativa al futuro di Lautaro Martinez.

I fatti sono noti con il rinnovo che sembrava ormai una formalità e si è invece complicato. Questione anche di ingaggio e, nonostante l’ottimismo professato da Marotta, la situazione va monitorata con attenzione. A spiegarlo, intervenuto a Tv Play, è Fabrizio Biasin che racconta come stanno le cose per il Toro: “C’è un dato di fatto: la distanza tra Inter e calciatore è consistente. Al di là delle dichiarazioni di dirigenti e procuratore di Lautaro, c’è questa distanza”.

Una distanza anche importante: “L’Inter si è spinta a 10 milioni di euro, la richiesta dell’argentino è superiore. A questo punto ci sono due strade: o Lautaro Martinez capisce che la società ha fatto il massimo e fa un gesto da capitano accettando il rinnovo a 10 milioni, oppure cercherà di prendere una cifra ben più superiore altrove”.

Calciomercato Inter, Biasin: “Lautaro Martinez non inizierà stagione senza rinnovo”

Biasin ha quindi continuato, spiegando che per lui Lautaro Martinez non potrà iniziare senza aver firmato il nuovo contratto.

“Fatico a pensare che il capitano della squadra possa iniziare la stagione senza rinnovo. Nessuno chiede a Lautaro di decurtarsi lo stipendio, gli sarà garantito un aumento, da 7,5 a quasi 10. Se vuole restare all’Inter deve sapere che la società può arrivare come massimo intorno ai 10 milioni”. Infine, un no all’inserimento di una clausola: “Un capitano con una clausola non è un capitano”.