“Vlahovic più di Chiesa”: ribaltone Juve, annunciata la cessione in diretta | ESCLUSIVO

“Vlahovic più di Chiesa”: possibile ribaltone in casa Juve, l’annuncio in diretta in vista del calciomercato estivo

In attesa di Thiago Motta, sono iniziate le grandi manovre di calciomercato in casa Juve. Salvo sorprese, il primo colpo messo a segno da Giuntoli sarà Di Gregorio dal Monza.

La dirigenza bianconera, però, deve fare i conti anche con le situazioni di diversi big in bilico. Da Rabiot, ancora in scadenza di contratto, a Bremer e Chiesa, possibili sacrifici sul mercato per finanziare nuovi colpi in entrata. A TiAmoCalciomercato.it, trasmissione in onda su TvPlay, il giornalista Marcello Chirico ha annunciato a sorpresa: “Alla Juventus valuteranno qualsiasi offerta. La più alta potrebbe arrivare per Bremer. Comunque cederei più Vlahovic di Chiesa. La richiesta per Dusan sarà di almeno 60 milioni”. Cessione ancora possibile, dunque, anche per Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, da Vlahovic a Chiesa: l’annuncio in diretta

“La soluzione per Chiesa è solo ascoltare le richieste. Vorrebbe 6 milioni subito, mentre la Juve vuole un contratto ponte per vedere la prossima stagione e il rapporto con Thiago Motta”, ha aggiunto Chirico.

La priorità per Giuntoli è anche il rinnovo di Adrien Rabiot: “Conosce Thiago Motta, ha un buon rapporto con lui e quando c’è stato Juve-Bologna si sono parlati negli spogliatoi. Ci sono buone sensazioni che possa restare”. Sono settimane già calde in casa bianconera.