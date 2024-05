Dal Napoli alla Juve, l’annuncio ufficiale che sa di ribaltone

Programmate dai grandi ex Giuntoli e Manna, le strategie di Juventus e Napoli regaleranno grandi intrecci di calciomercato

Concluso al decimo posto in campionato e senza la partecipazione alle prossime coppe europee, il campionato del Napoli ha completamente distrutto i presupposti di aprire un ciclo vincente dopo lo scudetto conquistato con Luciano Spalletti lo scorso anno. Dopo aver cambiato tre allenatori in una stagione, i partenopei hanno deciso di affidarsi ad Antonio Conte con cui hanno già raggiunto un accordo.

Il quasi certo arrivo del tecnico salentino in Campania non sarà tuttavia l’unica novità in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha deciso di affidare la ricostruzione della rosa a Giovanni Manna. L’ex dirigente della Juventus ha già ricevuto alcune line guida per il calciomercato estivo che, in diversi casi, lo porteranno ad entrare in rotta di collisione con i bianconeri e con l’ex collega Cristiano Giuntoli.

Dal Napoli alla Juve: annuncio ufficiale di Greenwood

Uno degli obiettivi condivisi in questa lotta tra ex è Mason Greenwood. Reduce dalla stagione in prestito al Getafe, il 22enne ha rilanciato la propria carriera giocando con continuità e mettendo a referto uno score di 10 gol e 6 assist in 36 presenze complessive. Nelle scorse ore, il presidente del club spagnolo ha parlato di una percentuale di permanenza superiore al 90%, ma lo scenario sembra tutto fuorché delineato in ogni suo contorno.

Finito nel mirino delle due squadre italiane, ma anche di Borussia Dortmund e di alcuni club inglesi, il classe 2001 ha affidato ai proprio profilo Instagram un commovente messaggio alla tifoseria del Getafe, che più che un arrivederci, sembra proprio un addio. “Sono incredibilmente grato alla famiglia del Getafe e ai tifosi per questa stagione fantastica, grazie per avermi fatto sentire accolto e uno dei vostri. Mi sono goduto ogni secondo, accanto ai miei compagni di squadra e al club. Il finale è dolce amaro, ma è stato un piacere giocare per voi, vi auguro il meglio”. Pretattica in vista del futuro o messaggio sincero? La risposta arriverà nei prossimi giorni.