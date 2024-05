Chiesa-Juve, ora non ci sono più dubbi: scelta fatta

Continua a tenere banco il futuro di Federico Chiesa in casa Juventus. Il contratto è in scadenza e dal rinnovo o meno dipenderanno le prossime mosse del club

Messa in archivio la stagione è tempo di tirare le somme definitive in casa Juventus, con una serie di cambiamenti che potrebbero andare a stravolgere l’assetto del club. Il più importante riguarda la panchina, con Thiago Motta promesso sposo e pronto ad iniziare a scrivere un nuovo capitolo.

Poi sarà tempo di valutazioni anche per alcuni calciatori importanti, tra i quali spicca Federico Chiesa, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025. A dispetto dei soli 12 mesi rimasti di accordo l’attaccante della Juventus non sembra avere fretta di firmare, anche perchè vorrebbe capire i progetti di Thiago Motta.

Come anticipato quindi il prolungamento con la Juve non è così urgente, senza peraltro dimenticare Roma e Milan alla finestra. Al netto di tutto sullo sfondo c’è anche il desiderio dei tifosi, uniti verso una sola direzione.

Calciomercato Juventus, i tifosi hanno deciso: rinnovo Chiesa

I fan della Juventus vorrebbero presto un rinnovo di contratto da parte di Chiesa, e l’ennesima conferma è arrivata in queste ore su X a margine di un post pubblicato dal club.

Nella sezione commenti di una foto del calciatore pubblicata dalla Juve sono arrivati una pioggia di messaggi favorevoli al rinnovo del numero 7 bianconero.

Ecco alcune risposte da parte dei tifosi:

Manteniamo la CHIESA al centro della #Juve grazie #ThankJU — Stile Juve (@StileJuve2006) May 27, 2024

Blindare subito please — Virginia (@Virgi2585) May 27, 2024

CHICCO NON SI TOCCA! — Peter Deas (@PeterD18734) May 27, 2024

Rinnovo e titolarità. — Idirinho ironside ™️ (@idirinho_93) May 27, 2024

Chiesa non si muove da Torino ditelo a Giuntoli!!!!!!! — sabrina rocci (@sabryyuve) May 27, 2024

RINNOVATELO — and 26.05.2024🏆 (@leclercbatch) May 27, 2024

Rinnovoooo — Andrea (@Drea__91) May 27, 2024