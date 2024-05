Che stoccata a Conte: “Voleva vincere la Champions e ha scelto il Napoli”

Il Napoli ripartirà da Antonio Conte, che prenderà una squadra fuori dalle coppe europee: in diretta è arrivata la frecciata

Il Napoli ha chiuso come peggio non poteva il suo campionato. Lo 0-0 contro il Lecce, già salvo da tempo, è stato lo specchio di una stagione intera e di un finale sempre più in calo. Gli azzurri hanno terminato l’annata addirittura al decimo posto con appena 53 punti, qualcosa come 37 in meno dello scorso anno. Da un estremo all’altro, ma la squadra di Calzona non è riuscita neanche a lasciare almeno un ricordo positivo. L’ultima vittoria risale addirittura al 7 aprile in casa del Monza, più di un mese e mezzo fa. Poi cinque pareggi e due sconfitte con solo sette gol all’attivo.

Per questo il Maradona ha ‘salutato’ le macerie di questo Napoli con fischi e contestazione. Per tutti, nessuno escluso. Neanche il capitano Giovanni Di Lorenzo, che quasi sicuramente saluterà per fare le valigie e ripartire altrove. Un ambiente spaccato, tra società e tifosi ma non solo. L’appellativo “mercenario” è stato rivolto a praticamente ogni singolo calciatore, compreso Victor Osimhen che pure saluterà in attesa del grande salto in una big europea. De Laurentiis dopo l’annata trionfale Tricolore si troverà a gestire quella da incubo con ben tre allenatori, che hanno fatto uno peggio dell’altro.

Bargiggia punge Conte: “Che ridimensionamento il Napoli. Voleva un club per vincere la Champions”

L’uomo individuato per rimettere tutto insieme e far partire un nuovo progetto è Antonio Conte. In questi giorni ve ne abbiamo parlato largamente su Calciomercato.it: l’accordo economico – che rappresentava lo scoglio maggiore – è arrivato, per un totale di oltre 8 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ora tocca ad ADL dare il suo ok definitivo per ratificare l’ingaggio del tecnico salentino. Tutti convinti, quindi, dell’arrivo di Antonio Conte al Napoli, ritenuto forse l’unico in grado di raccogliere e trasformare quanto sta succedendo.

Anche se c’è chi punge più o meno indirettamente sia il mister che il club azzurro. In diretta su TvPlay, Paolo Bargiggia ha commentato così l’operazione: “Per me Conte al Napoli è un bel ridimensionamento. Poco tempo fa aveva detto che il suo obiettivo era quello di andare in un club capace di vincere la Champions, invece ora va in una squadra che non farà nessuna coppa europea”.