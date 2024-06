Infortunio muscolare alla coscia: salta il big match Spagna-Italia

Una assenza pesante in vista del big match tra Spagna e Italia: brutte notizie per il commissario tecnico

La vittoria dell’Italia sull’Albania ha chiuso il primo turno del girone B di Euro 2024: Spagna e Italia si contenderanno il primo posto giovedì sera.

Due vittorie meritate quelle conquistate da Spagna e Italia, impostesi su Croazia e Albania nel primo turno del gruppo B della fase a gironi di Euro 2024. Gli iberici hanno battuto per 3-0 Luka Modric e compagni, mostrando subito i muscoli nella fase iniziale della competizione. Gli azzurri, invece, dopo la partenza choc contro l’Albania con il gol di Bajrami su ingenuità di Federico Dimarco, sono riusciti a rimontare e a portare a casa i tre punti con i gol di altri due interisti, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, nel corso della prima frazione di gioco.

E così Spagna e Italia si trovano in testa a quota 3 punti, con gli iberici avanti per la differenza reti. E proprio la partita in programma giovedì sera alle 21 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen metterà in palio il primo posto, con Spagna e Italia a giocarsi anche la qualificazione. Una eventuale vittoria, infatti, assicurerebbe a una delle due squadre il passaggio del turno agli ottavi di finale. Ma per l’occasione mancherà un importante protagonista.

Spagna-Italia, c’è già un’assenza pesante

Difficilmente sarà in campo giovedì Aymeric Laporte, difensore classe ’94 di proprietà dell’Al-Nassr e compagno di squadra di Cristiano Ronaldo.

Il difensore ex Manchester City ha già saltato la sfida d’esordio contro la Croazia e finora si è sempre allenato separatamente a causa di un problema muscolare a carico della gamba destra. Anche oggi, quando dopo la vittoria sulla selezione di Dalic, la Spagna si è ritrovata per l’allenamento di scarico all’SV Aasen, mentre i titolari sono rimasti con i fisioterapisti presso il complesso alberghiero Der Öschberghof.