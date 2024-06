Italia-Albania, Dimarco sbaglia e Bastoni-Barella rimediano: esordio vincente a Euro 2024

Italia-Albania 2-1, gli azzurri esordiscono con vittoria a Euro 2024: rimonta firmata da Bastoni e Barella dopo la sciocchezza di Dimarco

Un inizio sotto shock, dal quale l’Italia di Spalletti si è riscattata prontamente. Missione compiuta e primi tre punti a Euro 2024, con la vittoria per 2-1 contro l’Albania che ci proietta in vetta al girone insieme alla Spagna, prima del match di giovedì contro gli iberici. Una vittoria siglata dagli interisti Bastoni e Barella, che rimediano alla frittata iniziale di Dimarco.

Neanche il tempo di sedersi sul divano, per i tifosi azzurri davanti alla tv, che Dimarco, dopo 28 secondi, rimette maldestramente con le mani al centro della nostra area. Bajrami ne approfitta e gela Donnarumma e la Nazionale tutta. Che però reagisce di impeto. Pellegrini ha subito la palla del pari, ma la spreca. Poi il centrocampista della Roma pennella sulla testa di Bastoni, che pareggia. Schierata con il 4-2-3-1, la squadra di Spalletti cinge d’assedio gli albanesi e completa poco dopo la rimonta, con il destro d’incontro di Barella che non lascia scampo a Strakosha. Nel prosieguo del primo tempo gli azzurri mostrano ritmo e trame efficaci, ma la terza rete non arriva. Strakosha salva due volte su Frattesi, deviandone un pallonetto sul palo, e su Scamacca. Poi Pellegrini non trova la porta dopo un grande inserimento. Nella ripresa, il ritmo cala molto, l’Italia gestisce ma fatica a rendersi pericolosa come nel primo tempo, sfiorando la rete solo con un gran sinistro di Chiesa. Nel finale, il calo di tensione quasi costa il pareggio con Manaj che scappa su un lancio lungo, ma Donnarumma, in uscita, salva miracolosamente. Ora testa alle sfide con Spagna e Croazia, che indirizzeranno il girone.

ITALIA-ALBANIA 2-1 – 1′ Bajrami (A), 11′ Bastoni (I), 16′ Barella (I)

CLASSIFICA GRUPPO B: SPAGNA E ITALIA 3, ALBANIA E CROAZIA 0