Vlahovic ko e criticato: “Non è meglio di Lukaku e Morata”

Inizia con una sconfitta la spedizione tedesca della Serbia di Dusan Vlahovic: prova acerba dell’attaccante juventino

Non inizia nel migliore dei modi Euro 2024 per Dusan Vlahovic: Serbia sconfitta di misura dall’Inghilterra di Bellingham all’esordio in Germania.

Inizia in salita la spedizione in Germania per Euro 2024 per la Serbia di Dusan Vlahovic. La selezione del commissario tecnico Dragan Stojković è stata battuta dall’Inghilterra di Gareth Southgate con un gol realizzato da Jude Bellingham nel primo tempo, con gli inglesi già in testa al gruppo C della competizione. Un risultato giusto quello maturato alla Veltins Arena, dove la formazione serba ha disputato un secondo tempo di grande intensità, creando però poco dalle parti di Pickford.

I don’t see any difference between Vlahovic and Lukaku in terms of pitch behaviour and characteristics. 🤷‍♀️ — Vince™ (@Blue_Footy) June 16, 2024

Vlahovic no es más que Morata — lisilberto (@Uru93259497) June 16, 2024

L’unica vera occasione l’ha creata l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, vicino al gol del pari nel finale di partita dopo una clamorosa traversa colpita dall’avversario inglese Harry Kane per il potenziale 2-0. Troppo poco per il numero 7 della Serbia, protagonista di una prova anonima, soprattutto nel corso della prima frazione di gioco. E sui social sono piovute critiche per tutto l’arco della partita.

Serbia, Vlahovic nel mirino della critica

Molti, infatti, i commenti pubblicati da tifosi della Juventus e della Serbia durante la partita di Euro 2024, con numerose critiche all’indirizzo di Dusan Vlahovic.

C’è chi lo scambierebbe volentieri con l’ex bianconero Alvaro Morata – in uscita dall’Atletico Madrid – e chi invece lo paragona a Romelu Lukaku per caratteristiche tecniche e atletiche. Dusan Vlahovic avrà un’altra occasione per riscattarsi a livello internazionale giovedì nella sfida contro la Slovenia, a questo punto decisiva per il passaggio del turno.