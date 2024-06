La Juventus ‘trema’ per Calafiori, asta internazionale: si muove il Real Madrid

Per la Juventus diventa sempre più complicato arrivare a Calafiori: il difensore del Bologna al centro di un’asta internazionale

Il debutto ad Euro2024 non ha fatto altro che aumentare l’interesse nei suoi confronti. Riccardo Calafiori è l’uomo dei desideri per diverse compagini in tutta Europa.

In Italia il club che sta più avanti di tutti e che è anche dato come favorito per l’acquisto del difensore dal Bologna, è la Juventus. Il 22enne gradirebbe continuare ad essere allenato da Thiago Motta, l’allenatore che lo ha aiutato ad esplodere ed ad imporsi all’attenzione del calcio internazionale.

La missione è riuscita così bene che non c’è soltanto la Juventus sulle sue tracce. Come riferisce ‘caughtoffside’, infatti, il Newcastle ha già mosso passi concreti per il difensore del Bologna, con incontri e colloqui già avvenuti per l’affare. Sempre in Inghilterra, ci sono anche Chelsea e Tottenham sulle tracce del 22enne: Blues e Spurs devono ricostruire la difesa e hanno individuato il calciatore del Bologna come profilo ideale per la retroguardia.

Il problema per le tre inglesi è la mancata qualificazione alla prossima Champions League, partecipazione che Calafiori si è guadagnato sul campo e che ovviamente non vorrebbe perdersi.

Calciomercato Juventus, anche il Real Madrid su Calafiori

Ma non c’è soltanto la Premier League a complicare i piani della Juventus su Calafiori. Il centrale del Bologna, che si è conquistato anche il posto da titolare nell’Italia di Spalletti, è finito nel mirino anche del Real Madrid.

I blancos sono sempre attenti ai giovani più talentuosi nel panorama internazionale e hanno individuato in Calafiori il nome giusto per rinforzare il proprio reparto arretrato. Un obiettivo che sarebbe anche più economico rispetto a quello che sembrerebbe essere l’obiettivo principale, cioè Leny Yoro, 18enne che il Lille valuta non meno di sessanta milioni di euro.