Napoli, i tifosi non gli perdonano la rottura: ecco cosa è successo

Furia in casa Napoli, i tifosi non gli perdonano la rottura: sonori fischi

La stagione del Napoli si conclude con uno scialbo 0-0 ottenuto in casa contro il Lecce. Un’annata da dimenticare per il club partenopeo che si aspettava tutt’altra stagione in qualità di campione d’Italia in carica.

E il tifo partenopeo non risparmia nessuno. Esente nemmeno chi la coppa dello scudetto l’ha alzata al cielo un anno fa, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino è stato sostituito a 5 minuti dalla fine per fare spazio a Pasquale Mazzocchi, ma dalle tribune del Maradona sono piovuti sonori fischi. Solo una parte dello stadio infatti ha rivolto qualche applauso al numero 22, cercando di coprire i copiosi fischi che sono piovuti dalla tifoseria azzurra.

Un segnale di come il popolo partenopeo abbia valutato negativamente la stagione del proprio capitano ed è pronto a non perdonargli l’eventuale tradimento. Di Lorenzo sta infatti riflettendo sull’ipotesi di lasciare Napoli e approdare in un’altra big. Sulle sue tracce, come vi abbiamo raccontato ci sono Inter e Juventus. Al momento non c’è una vera e propria trattativa, ma sicuramente queste voci non hanno fatto piacere al popolo azzurro. Intanto il club guarda alla prossima stagione e al nuovo allenatore: c’è l’accordo con Antonio Conte, ma serve l’ok del presidente De Laurentiis.