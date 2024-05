Comunicato UFFICIALE, calcio italiano nel caos: Figc da commissariare

La decisione della Figc provoca una reazione a catena e il comunicato ufficiale fa nascere l’ennesimo caso: si parla di commissariamento

Il calcio italiano al centro di una nuova polemica. Questa volta a far nascere tutto è la decisione della Figc di sospendere temporaneamente la norma anti-Superlega.

Si tratta del divieto di partecipazione a competizioni non riconosciute da Fifa e Uefa (come la Superlega appunto), pena l’esclusione dei club dai campionati nazionali. Una norma che, recependo la sentenza della Corte di Giustizia europea, è stata ora sospesa: la scelta non è passata inosservata ed ha scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche.

Norma anti-Superlega: Figc sotto attacco

Ovviamente sono soprattutto i tifosi della Juventus ad andare all’attacco dopo la scelta della Figc. Proprio la Federcalcio finisce al centro delle polemiche con più di un utente che su X chiede il commissariamento o comunque la rimozione di tutti i vertici della Federazione.

Un sentimento particolarmente diffuso, così come è diffuso il senso di rivincita del popolo juventino, considerato che la Juve è uno dei club che ha più spinto per la nascita della Superlega. “In Federazione sono dilettanti” scrive un utente, mentre su un altro tweet si parla di “buffonata”.

Ecco alcuni tweet sull’argomento:

Una federazione da commissariare senza esitazione — mandrake (@futsimib) May 24, 2024

Basterebbe questi per fare rimuovere tutti i vertici della FIGC. — Bobafett72 ⭐⭐⭐ (@Bobafett2912) May 24, 2024

E come da previsioni, bella figura da cioccolataio per la #FIGC. L’avevamo notato in tanti che questa “regola” era un tantino illegale… #superlega #noif #figc https://t.co/SoAYSBsgsA — Fabrizio Bava (@FabrizioBava) May 24, 2024

Intanto per mesi pure i media han cavalcato questa regola inapplicabile, ben pochi ne avevano sottolineato l’illegalità — Robi (@robinazeta) May 24, 2024

Qualche tempo fa…

Gravina avverte: “Aspetto la sentenza, ma se qualcuno aderirà alla #Superlega sarà fuori da tutto”

Oggi…

“Superlega, la Figc sospende le sanzioni per i club che vogliono aderire”.

Per Ceferin & soci il capolinea è sempre più vicino. — PinoBianconero (@JuveVinciPerMe) May 24, 2024