Juve, annuncio choc in diretta: “Forse lascia il calcio”

Tanti cambiamenti in vista per la Juventus, alcuni anche clamorosi: addio non solo ai bianconeri ma al calcio, l’annuncio

La costruzione della nuova Juventus è già in corso, da parte di Cristiano Giuntoli. Tanti i fronti su cui è attivo il ds, non soltanto quello del nuovo allenatore. Importanti stravolgimenti in previsione che riguarderanno la squadra, nelle prossime settimane, per arrivare al meglio al via della nuova stagione e partire con il piede giusto per un nuovo ciclo.

Juventus che proverà comunque a confermare alcuni tra i principali capisaldi del presente. Dopo il rinnovo di Cambiaso ormai blindato, come raccontato da Calciomercato.it, Giuntoli vivrà giorni caldi per Chiesa e Rabiot. Anche se non soprattutto da loro si può provare a ripartire. Mentre invece c’è un altro volto storico della Juventus che potrebbe dire addio non solo ai bianconeri, ma al calcio.

Juventus, Szczesny dice basta: Giuntoli ha il sostituto

Si tratta di Wojciech Szczesny, per il quale si profila la fine del percorso in bianconero. Anche se non nell’immediato.

Stando a quanto riportato dal giornalista Luca Momblano a ‘Top Calcio 24’, il portiere polacco avrebbe rifiutato il rinnovo con spalmatura dell’ingaggio. Con il contratto destinato a scadere a giugno 2025, si arriverà alla conclusione, verosimilmente, con contestuale addio al calcio. Juventus che dunque accelera già per il sostituto. Sprint bianconero per Di Gregorio del Monza, come abbiamo raccontato sulle nostre pagine nei giorni scorsi. I prossimi giorni potrebbero essere quelli fondamentali per chiudere l’affare.