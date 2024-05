Zhang-Oaktree: ora l’Inter annulla tutto

Giorni concitati per l’Inter per il passaggio delle quote, come pegno, da Suning al fondo Oaktree: cosa può cambiare in estate

L’Inter va verso il futuro, che però è ancora totalmente incerto. Oggi nel pomeriggio, dopo la chiusura della Borsa, potrebbe arrivare il comunicato con cui si rende ufficiale la fine dell’era Steven Zhang e l’inizio di quella Oaktree. L’attuale presidente cinese non ha restituito il prestito fatto dal fondo americano (circa 380 milioni con gli interessi), che quindi oggi diventerà formalmente proprietario delle quote nerazzurre. Per quanto tempo, ovviamente, non è dato saperlo.

Si cercherà verosimilmente un acquirente, con Thomas Zilliacus che ieri a TvPlay ha ribadito di non essersi arreso e di preparare una nuova offerta, la terza. Stavolta da recapitare direttamente a Oaktree. Che intanto continuerà con il management attuale, da Marotta ad Antonello. I risultati sono arrivati in questi ultimi anni, è interesse di tutti proseguire sulla stessa strada, senza fare follie ma autofinanziandosi. In modo da diventare anche più appetibili per altre proprietà. Steven Zhang saluterà con sette trofei, tra cui due scudetti conquistati oltre a Coppa Italia e Supercoppa. Resta il rammarico per le due finali europee perse contro Siviglia e Manchester City. Anche a livello pratico e logistico, l’organizzazione dell’Inter resta in bilico anche in vista dell’estate.

Inter da Zhang a Oaktree: niente tournée in Cina?

Non parliamo quindi di mercato. Vista la lontananza forzata di Zhang da Milano, con l’impossibilità di lasciare il proprio paese, tra i piani estivi c’era anche una tournée proprio in Cina. Della serie ‘Se Maometto non va alla montagna…’ Lo scorso anno è stato il Giappone, stavolta poteva toccare di nuovo al Sol Levante. Non c’erano state comunicazioni ufficiali né accordi, ma un’idea sì. Che potrebbe quindi non essere più concretizzata. Il cambio di proprietà può far variare anche i piani dell’Inter, che intanto si ritroverà come tutte le estati ad Appiano agli inizi di luglio.

Verosimilmente orfana di parecchi calciatori non per questioni di mercato ma per Europei e Copa America che saranno ancora in corso di svolgimento. Poi toccherebbe alla tournée, tra fine luglio e agosto, che appunto poteva essere proprio in Cina per una serie di motivi. Il cambio di bandiera a capo dei nerazzurri potrebbe davvero far cambiare destinazione.