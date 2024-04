Contatti già avviati, panchina a sorpresa per Pioli in Serie A

Stefano Pioli può ripartire da una piazza a sorpresa della Serie A: per il tecnico del Milan contatti già avviati

È pronto a ricominciare Stefano Pioli: la sua avventura al Milan si chiuderà, salvo sorprese, alla fine di questa stagione. Uno scudetto e una semifinale di Champions League il bottino conquistato nei suoi anni in rossoneri dal tecnico emiliano che ora dovrà valutare eventuali proposte per decidere la squadra da cui ripartire.

È noto l’interesse del Napoli con Aurelio De Laurentiis che ha sondato Antonio Conte e pensa a Gasperini e Italiano per la panchina dei campioni d’Italia uscenti. Ma non ci sarebbe solo il club partenopeo a pensare a Pioli per la prossima stagione. A riferire di un’ipotesi a sorpresa per l’attuale tecnico rossonero è ‘footmercato’ che racconta di come il Bologna abbia avviato contatti proprio per Pioli.

Come ormai noto, difficilmente Thiago Motta continuerà a sedere sulla panchina rossoblù: per l’ex Inter la destinazione ad oggi più probabile appare la Juventus ed allora Saputo e Sartori stanno ricercando un allenatore che possa sostituirlo e non far sfigurare il club emiliano nella prossima Champions, con la qualificazione che ormai sembra sempre più vicina.

Calciomercato Milan, anche il Bologna pensa a Pioli

Il nome valutato in questi ultimi giorni sarebbe proprio quello di Pioli. Stando al portale francese, ci sarebbero stati già dei contatti per valutare la disponibilità del tecnico a prendere il posto di Thiago Motta alla guida del Bologna.

Per una decisione definitiva è ancora presto, considerato che i rossoblù sono impegnati nella corsa alla Champions, ma Pioli è uno dei possibili candidati. Oltre a lui sono da tenere in considerazione anche Vincenzo Italiano, che lascerà la Fiorentina con ogni probabilità, e Alessio Dionisi, reduce dall’esonero con il Sassuolo. La scelta arriverà nelle prossime settimane, quando arriverà anche la certezza sulla scelta di Thiago Motta, ma c’è anche Pioli per la panchina del Bologna.