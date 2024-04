Erede Giroud, bomber bianconero per il Milan

Non solo vicende di campo per il Milan, impegnato nel derby contro l’Inter, le ultime di calciomercato sull’attacco

Dopo la pesante eliminazione europea per mano della Roma, il Milan nel derby di questa sera contro l‘Inter è chiamato ad un immediato riscatto, per salvare l’onore e impedire all’Inter di conquistare lo scudetto della seconda stella nella stracittadina milanese. A tenere banco in casa rossonera è soprattutto il futuro di Stefano Pioli, con un esonero che appare ormai inevitabile e il casting per il suo erede che ieri ha visto emergere un nome nuovo.

A prescindere da chi occuperà la panchina milanista la prossima stagione, la dirigenza lombarda può già muoversi con certezza in vista della prossima stagione, almeno su alcuni fronti. Una necessità ineludibile sarà, ad esempio, il reperimento di almeno un attaccante centrale, visto il quasi certo approdo di Olivier Giroud in MLS. La rivoluzione d’attacco non è escluso che possa contemplare l’arrivo di un profilo internazionale giovane e di un giocatore di esperienza.

Erede Giroud, torna di moda la pista inglese per il Milan

Per quanto riguarda il secondo profilo, nelle ultime ore alcune indiscrezioni di mercato parlano di un ritorno di fiamma in casa rossonera. Stando al giornalista Ekrem Konur, infatti, il Milan continua a monitorare i movimenti in attacco del Newcastle. Il club inglese ha bisogno di fare cassa in estate ed è pronto ad ascoltare offerte per Callum Wilson.

Tra le società interessate all’attaccante 32enne ci sarebbe anche quella rossonera. Frenato da alcuni infortuni, l’ex Bournemouth è comunque riuscito a collezionare un buon bottino di gol, arrivando a 8 reti in 22 presenze complessive, con una media di un gol ogni 151 minuti disputati.