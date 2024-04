Addio Barcellona, Xavi lascia la Spagna: nuova panchina in Serie A

Ormai prossima alla conclusione la sua avventura al Barcellona, Xavi può partire dalla Serie A: panchina italiana per lo spagnolo

Xavi, attuale allenatore del Barcellona, ha da tempo annunciato che a giugno lascerà la squadra blaugrana dopo una stagione fallimentare considerata l’eliminazione dalla Champions e il secondo posto nella Liga con il Real Madrid ormai ad un passo dal titolo.

L’ex centrocampista vorrebbe tornare subito in panchina e le possibilità non mancherebbero:, secondo ‘elnacional.es’, ci sarebbe una storica società europea interessata ad avere Xavi in panchina: si tratta dell’Ajax che è attualmente fuori dalla zona Europa.

Interesse anche da parte di club dell’Arabia Saudita, dove Xavi ha iniziato la sua carriera, e da parte dell’Inter Miami dove il Tata Martino non raccoglie grandi consensi e dove potrebbe esserci una suggestiva riunione con Lionel Messi. Occhio però anche alla pista che porta in Italia e che vedrebbe Xavi approdare sulla panchina del Milan al posto di Pioli.

Calciomercato Milan, anche Xavi per la panchina

A caccia di un nuovo allenatore, il Milan ha lo sguardo già rivolto al futuro. Ibrahimovic con Moncada e Furlani ha il compito di scegliere il tecnico a cui affidare la squadra per il prossimo anno.

Per Pioli le possibilità di conferma sono ormai prossime allo zero ed allora i dirigenti rossoneri sfogliano la margherita alla ricerca del nome giusto per un progetto che unisca la voglia di sostenibilità, la linea verde e le ambizioni di una società che è tra le più vincenti d’Italia. Non una scelta semplice ed è per questo che i nomi vagliati sono davvero tanti: Lopetegui è uno di questi e, come raccontato da Calciomercato.it, tra i papabili c’è anche Manuel Pellegrini, legato al Betis Siviglia da un contratto fino al 2026 nel quale è presente una clausola.

Ma dalla Spagna però lanciano anche la candidatura di Xavi che potrebbe vedere nei rossoneri la grande occasione di rilancio dopo un’annata deludente.