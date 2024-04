Addio Roma, ma niente Arabia: Lukaku per soli 20 milioni

Lukaku può dire addio alla Roma, ma niente approdo in Arabia Saudita: un affare da soli 20 milioni di euro

Arrivato in prestito alla Roma la scorsa estate, Romelu Lukaku ha collezionato in stagione 18 reti tra coppe e campionato.

Il futuro del centravanti belga però è tutto da decidere. L’attaccante non vuole restare al Chelsea e punta a trovare un’altra destinazione. L’idea di restare a Roma piace molto a Lukaku, che continua ad essere apprezzato in Arabia Saudita. Già dalla scorsa estate erano arrivate proposte interessanti dal paese asiatico, ma il belga le aveva rifiutate per restare in Europa, con disappunto del club londinese. Ora però spunta una nuova pretendente.

Roma, su Lukaku piomba l’Atletico Madrid: il piano di Berta e Simeone

La Roma continua a sperarci, ma la società dovrebbe versare 43 milioni di euro per acquistare l’attaccante, che, come detto, non è intenzionato a restare a Londra.

Oltre all’ipotesi araba, con i sauditi che non avrebbero problemi ad accontentare le richieste del Chelsea, spunta però ora anche l’Atletico Madrid. Come riferito da ‘El Gol Digital’, il club spagnolo è a caccia di un centravanti e il nome di Lukaku piace molto al ‘Cholo’ Simeone. I numeri del belga non mentono e un innesto simile farebbe comodo alla società iberica. Economicamente il riscatto di Lukaku sarebbe molto complicato per la Roma, aspetto che favorirebbe l’Atletico Madrid. Dalla Spagna sottolineano tra l’altro come il ds Andrea Berta sia intenzionato a formulare un’offerta attorno ai 20 milioni di euro per il centravanti. Una richiesta nettamente inferiore rispetto ai 43 milioni di euro. Berta si dice fiducioso che la richiesta possa essere accolta, ma la sensazione è che non sarà così. L’Atletico, per cercare quantomeno di far vacillare il Chelsea, dovrà formulare una proposta da almeno 30 milioni. Nel frattempo Lukaku vedrebbe di buon occhio un approdo nella capitale spagnola. Per il belga si tratterebbe della prima esperienza in Liga, con la maglia biancorossa ritroverebbe anche uno storico compagno di nazionale come Axel Witsel e l’ipotesi di approdare in un club importante come l’Atletico sembra stuzzicarlo particolarmente. Un pericolo in più quindi per la Roma, che deve stare attenta anche al possibile affondo di Berta e Simeone.