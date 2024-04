Roma, Lukaku ha già scelto: ecco dove giocherà

Decisione già presa per Romelu Lukaku: il bomber belga sembra aver già scelto per la prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti

Romelu Lukaku non segna più, almeno in campionato. Nonostante il periodo di astinenza dal gol del bomber belga, però, De Rossi e la Roma continuano a puntare con decisione sull’ex Inter. Per il presente e per il futuro.

Lukaku e la Roma, infatti, starebbero già cercando di raggiungere un’intesa per continuare insieme anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centravanti belga avrebbe già comunicato al club la sua volontà di rimanere nella capitale anche il prossimo anno. Molto dipenderà però anche dalla volontà del Chelsea, club ancora proprietario del cartellino del giocatore ed intenzionato a monetizzare in estate.

Calciomercato Roma, Lukaku vuole restare: gli aggiornamenti

Il club giallorosso continua a lavorare col Chelsea per strappare un altro prestito annuale. Se i ‘Blues’ dovessero aprire a questa ipotesi, il Lukaku-bis potrebbe decollare in fretta.

Se la dirigenza del club londinese dovesse invece decidere di monetizzare e cedere il giocatore per una cifra intorno ai 43 milioni di euro, la permanenza a Roma diventerebbe molto più complicata. Difficilmente, infatti, la società giallorossa sborserà oltre 30 milioni per l’attaccante belga. Sono mesi decisivi anche per il futuro di Lukaku.