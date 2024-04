Svolta Zhang-Inter, nuovo fondo: firma in arrivo

Accordo in dirittura d’arrivo in vista della scadenza del prossimo 20 maggio

A partire da oggi, Steven Zhang avrà esattamente un mese di tempo a disposizione per restituire il finanziamento da 275 milioni di euro stipulato con Oaktree nel 2021. Una cifra enorme che, a causa dei tassi d’interesse annui, è schizzata nel frattempo sui 380 milioni, somma che dovrà essere rifinanziata al fondo americano per evitare di perdere il controllo del club nerazzurro.

A causa delle note difficoltà incontrate da Suning a posticipare di qualche anno la scadenza del prestito di Oaktree, aprendo anche ad un cospicuo incremento del tasso d’interesse, nei giorni scorsi si è presentata un’altra possibilità improvvisa. L’azionista del club nerazzurro ha pensato bene di stipulare un accordo con un nuovo fondo per avere un rifinanziamento ponte. Tra i nomi più gettonati, si era parlato in particolare di tre soggetti: Ares, Sixth Street Partners, e HayFin Capital Management.

Adesso, stando a quanto riportato dal noto esperto Carlo Festa, Zhang sarebbe vicinissimo a chiudere un accordo per il rifinanziamento con Usa Pimco. Il fondo statunitense avrebbe definitivamente superato gli altri gruppi accostati all’Inter, come spiegato su ‘X’ dal giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’: “Inter, Zhang a un passo dal rifinanziamento. Il fondo Usa Pimco è ormai vicino all’accordo. C’erano state discussioni anche con HayFin Capital e Ares, ma poi Pimco è andato in due diligence”.