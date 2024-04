Zhang-Inter, ecco la svolta: accordo vicino

Svolta Zhang-Inter, l’accordo sarebbe più vicino: l’indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti sulla situazione societaria

Nelle settimane dello Scudetto e dei preparativi per i festeggiamenti della seconda stella, in casa Inter tiene sempre banco anche la situazione societaria.

Come noto, infatti, è fissata per il prossimo 20 maggio la scadenza per il rifinanziamento dei 375 milioni di euro da restituire al fondo californiano Oaktree. Steven Zhang è al lavoro per tenersi l’Inter e nelle ultime ore è spuntato un nuovo soggetto per il rifinanziamento.

Secondo quanto riportato da ‘Il Sole 24 Ore’, l’azionista del club nerazzurro sarebbe sul punto di trovare un nuovo accordo per avere un rifinanziamento ponte, che gli consentirebbe di trattare successivamente, e a migliori condizioni, la cessione di una quota azionaria dell’Inter.

Inter, HayFin Capital Management per il rifinanziamento: i dettagli

Stando al quotidiano, l’identikit del finanziatore corrisponderebbe a quello di un investitore con sede a Londra. Tra i nomi che sono circolati nelle ultime ore, oltre a quelli di Ares e Sixth Street Partners, c’è anche quello di HayFin Capital Management.

Si tratta di una società fondata da ex “banker” di Goldman Sachs. Le prossime settimane saranno cruciali per l’esito delle negoziazioni con Steven Zhang, che sta facendo di tutto per mantenere il controllo della società nerazzurra.