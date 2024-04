Juventus, interesse e sondaggio per Garnacho: ecco l’ostacolo | CM.IT

Grande tecnica e capacità di dribbling nello stretto, il classe 2004 è un destro che il meglio di sé lo dà partendo da sinistra. Quest’anno ha segnato 9 gol e fornito 4 assist

La Juventus è a caccia di esterni per la prossima stagione, una ulteriore conferma circa il probabile arrivo di Thiago Motta al posto di Allegri. Elkann ha già dato il via libera a Giuntoli il quale, come dimostra l’operazione Alcaraz dello scorso gennaio, guarda con attenzione al mercato inglese. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Football director bianconero è interessato – e ha fatto qualche sondaggio – ad Alejandro Garnacho del Manchester United.

Argentino ma nato in Spagna, Garnacho compirà solo vent’anni il 1° luglio. Eppure vanta già 78 presenze con la maglia dei ‘Red Devils’, che indossa dal 2020 quando lasciò le giovanili dell’Atletico Madrid per tentare la fortuna in Inghilterra.

Grande tecnica e capacità di dribbling nello stretto, il classe 2004 è un destro che il meglio di sé lo dà partendo da sinistra. Quest’anno ha segnato 9 gol e fornito 4 assist in 42 partite disputate, un discreto bottino in rapporto alla tutt’altro che esaltante stagione dello United, nonché ai problemi di una squadra che ten Hag sembra avere sempre meno in pugno.

A proposito della precaria posizione dell’olandese e di Garnacho, dopo il pareggio in caso del Bournemouth, l’esterno madrileno (sostituito all’intervallo) ha messo ‘mi piace’ ad alcuni commenti social contro il tecnico. I vari like li ha rimossi subito, ma ormai la frittata era fatta. Ovviamente ten Hag non l’ha presa bene, ma poi con il numero 17 c’è stato un chiarimento e il ‘caso’ sembra essersi chiuso definitivamente senza conseguenze.

Juventus-Garnacho, il Manchester United punta forte su Bremer

Seguito dalla stessa agenzia di Charlie Patino, giocatore dell’Arsenal in prestito allo Swansea e sul taccuino dei bianconeri, Garnacho ha un contratto fino a giugno 2028 da circa 3 milioni di euro lordi. Per età, qualità, prospettive e ingaggio rientra perfettamente nei canoni della futura Juve ‘modello’ Giuntoli, ma ad oggi lo spagnolo non risulta essere sul mercato.

Il Manchester United cerca un esterno, ma per rimpiazzare Anthony. Ammesso che riesca a liberarsi del brasiliano, pagato la bellezza di 95 milioni di euro nell’estate di due anni fa. Il club inglese, da poco passato nelle mani del boss di Ineos Ratcliffe, punta a rinforzare anche la difesa. Il grande obiettivo è un centrale di spessore internazionale, con Bremer della Juve in cima alla lista.