Roma, allarme Dybala: due top club pagano la clausola

La Roma guarda ancora con preoccupazione al futuro di Dybala: occhio agli assalti per l’argentino con clausola abbordabile

Voleva tenerlo a riposo, domenica, per evitargli nuovi infortuni e averlo al meglio per la sfida con il Milan di domani, Daniele De Rossi. Ma ad Udine, le cose si erano messe male per la Roma e l’ingresso di Paulo Dybala era stato alla fine necessario per rimontare lo svantaggio maturato nel primo tempo.

Come sempre, l’argentino ha dimostrato grandi doti e la capacità di essere leader tecnico della squadra giallorossa. Anche in questa stagione numeri importanti, come nella precedente, con 14 gol e 9 assist fin qui. Soprattutto a lui si chiede nell’ambiente di fare la differenza, domani sera, per portare la Roma alla quarta semifinale europea consecutiva, e in generale un grande finale di stagione.

Ma rimangono, sullo sfondo, le incertezze per il futuro. Avevamo raccontato tempo fa, su Calciomercato.it, dei discorsi ancora in essere per il rinnovo di Dybala e per l’eliminazione della clausola rescissoria. Discorsi ancora aperti, che mettono la sua permanenza nella Capitale, in questo momento, ancora in bilico.

Calciomercato Roma, Dybala tra rinnovo e addio: doppio assalto

Il giornalista Rudy Galetti conferma che al momento i dialoghi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 non sono ancora decollati. La presenza della clausola da appena 12 milioni di euro, esercitabile a luglio, non fa dormire sonni tranquilli ai giallorossi, anzi.

Sempre Galetti rilancia l’interessamento di club che in questo periodo hanno continuato a sondare piuttosto da vicino la posizione di Dybala. Il Barcellona e soprattutto il Chelsea (che può garantirgli di giocare il Mondiale per Club) sono estimatori di lunga data e tengono il dossier attivo, programmando un possibile assalto in estate. Ancora colloqui preliminari con l’entourage dell’argentino, anche in questo caso però niente di conclusivo.