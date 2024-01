Roma, Dybala e il post Mou: il futuro tra clausola e nuovo ds | CM.IT

Si torna a parlare del futuro di Paulo Dybala: le ultime sull’attaccante argentino tra clausola e nuovo ds della Roma

Tra gli effetti dell’improvviso esonero di José Mourinho c’è stata una nuova ridda di rumors intorno alla figura di Paulo Dybala. È cosa nota che l’argentino abbia scelto la Roma grazie alle insistenti chiamate del portoghese, che lo ha messo al centro del suo progetto e non ha mai perso occasione per elogiarlo pubblicamente.

E il post social della Joya, che ha salutato il mister con affetto, ha confermato l’ottimo rapporto tra i due. È ovvio, dunque, che il suo addio abbia rappresentato uno shock per l’argentino, che non si aspettava questo cambio a stagione in corso. Le riflessioni sul futuro sono inevitabili anche per lui. Mourinho era il punto di riferimento del progetto sportivo di una Roma che sta ripartendo da De Rossi e che, per ora, non ha ancora un nuovo direttore sportivo.

Dal primo luglio sarà nuovamente esercitabile la clausola rescissoria da 12 milioni di euro che il club, ad oggi, non ha voluto eliminare. Negli ultimi mesi, infatti, non si è mai andati oltre qualche timido approccio preliminare nelle discussioni per rinnovare il contratto dell’argentino ed cancellare l’opzione, incubo dei tifosi ad ogni mercato. Il discorso è stato costantemente rinviato e bisognerà ricominciare da zero.

Roma, futuro Dybala: si attende il nuovo ds

Se ne parlerà con il nuovo ds dei giallorossi, che dovrebbero annunciare il nome del dirigente nei prossimi giorni (si punterà su un altro profilo internazionale): la decisione di Dybala dipenderà dal progetto che gli sarà presentato e dalle offerte che giungeranno ai suoi agenti, che hanno già ricevuto diversi approcci anche per gennaio.

Nel frattempo, Dybala si è messo a disposizione di De Rossi, ha recuperato pienamente dal sovraccarico del derby e sarà titolare nell’esordio di ‘Capitan Futuro’ contro il Verona. Un nuovo capitolo di cui vuole essere protagonista.