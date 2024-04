Il Milan riscrive il futuro: ansia Pioli, la decisione sulla panchina

Stefano Pioli e il Milan si giocano il futuro. Entro pochi giorni il quadro sarà più chiaro, ma prima la partita con la Roma, poi l’Inter

Poche ore e il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo all’Olimpico per provare a ribaltare l’uno a zero dell’andata. L’obiettivo è vincere per continuare a dare un senso a questa stagione, che ha visto il Diavolo essere eliminato troppo velocemente dalla Champions e poi dalla Coppa Italia.

Anche l’obiettivo Scudetto è finito ben presto in soffitta, con Leao e compagni che non sono riusciti a tenere il passo dell’Inter. E’ vero che la qualificazione alla competizione europea più importante è praticamente blindata, ma al Milan e ai suoi tifosi non può più bastare. Dopo il titolo del 2022 c’è fame di successi e Stefano Pioli lo sa bene. E’ evidente che con l’eliminazione dalla Europa League per mano della Roma, la stagione non potrebbe che essere considerarsi negativa.

Come sottolineato da De Rossi, dunque, la sfida dell’Olimpico può davvero essere vista come l’ultima spiaggia per il Milan e il suo allenatore.

Il tecnico è ormai da tempo nel mirino della critica: solo una qualificazione in semifinale riporterebbe il sereno e il vento potrebbe tornare a soffiare a proprio favore. In questo momento la sua panchina traballa forte, ma Pioli è abituato a rimettere le cose al loro posto. Lo ha sempre fatto avendo il gruppo dalla propria parte (la vera forza del mister).

Milan, da Conte a Lopetegui: attesa per il futuro

Stasera capiremo se ci riuscirà ancora una volta o se sarà tempo di pensare alla sua successione. Sullo sfondo così resta il nome di Antonio Conte, pronto da tempo ad accettare la sfida rossonera.

L’ex Tottenham è il preferito dei tifosi, ma divide Casa Milan e la proprietà non è convinta possa essere il profilo idoneo per il Diavolo. Lo sarebbe Thiago Motta, che però ha preso un’altra strada, quella che da Bologna lo porta a Torino.

Se non dovesse arrivare l’affondo per Conte e prevalere la voglia di un cambio radicale, attenzione ai profili di Lopetegui e Fonseca, con i quali ci sono stati dei contatti. Non va scartato dalla lista dei possibili candidati alla panchina nemmeno De Zerbi, che prima o poi farà ritorno in Italia e che ha voglia di una nuova avventura lontano da Brighton. Questo però non è il momento di pensare al futuro, c’è la Roma da affrontare e poi l’Inter. Da martedì il quadro sarà sicuramente più chiaro