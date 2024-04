Scontro totale Juve-Napoli: cinque obiettivi sul mercato

Manna è pronto ad accasarsi al Napoli: quante sfide con Giuntoli e la Juventus nel prossimo mercato estivo

Si intrecciano gli obiettivi di mercato di Napoli e Juventus, specialmente dopo il prossimo sbarco di Manna alla guida della dirigenza partenopea.

Il dirigente è ormai un separato in casa alla Continassa e prossimamente sarà ufficializzato dal Napoli come nuovo direttore sportivo. Manna fino a qualche settimana fa ha lavorato al fianco di Giuntoli e non sorprenderebbe quindi in estate una sfida su più fronti in sede di mercato con l’ex collega bianconero. Non è un mistero infatti il debole dell’attuale responsabile dell’area tecnica della Juve per Koopmeiners, obiettivo primario per il centrocampo a maggior ragione dopo il grave infortunio rimediato da Ferguson con la maglia del Bologna.

Calciomercato Juventus, da Koopmeiners a Samardzic: tutti gli obiettivi comuni col Napoli

L’Atalanta però non fa sconti e valuta 60 milioni di euro il gioiello olandese, seguito da vicino anche dal Napoli per rinforzare il centrocampo.

Nel reparto di mezzo un altro profilo che stuzzica la fantasia da tempo delle due rivali è Samardzic, sondato a più riprese della Juventus e vicino a gennaio all’approdo in Campania. A proposito di giovani un’altra opzione che intrigherebbe è Habib Diarra dello Strasburgo, mentre restando nel nostro campionato sotto la lente d’ingrandimento c’è anche Frendrup che si sta mettendo in evidenza al Genoa. Infine, Juventus e Napoli starebbero valutato pure un giocatore in scadenza di contratto come Guido Rodriguez, che a meno di colpi di scena si libererà a parametro zero a giugno dal Real Betis.