UFFICIALE: lesione al crociato, stagione finita

Grave infortunio al ginocchio, lesione del legamento crociato: stagione finita per il giocatore, brutta tegola per l’allenatore

In un finale di stagione dagli impegni ravvicinati e decisivi, un grosso peso negli esiti conclusi potrebbero averlo gli infortuni. E una delle squadre protagoniste dell’annata perde uno dei suoi giocatori migliori, una tegola dura da digerire.

L’infortunio di Lewis Ferguson, sabato in Bologna-Monza, aveva fatto preoccupare tutti nell’ambiente rossoblù. Il tecnico Thiago Motta si era lasciato andare alla speranza che non fosse nulla di particolarmente grave. Ma il referto medico non ha dato scampo allo scozzese. Lesione del legamento crociato del ginocchio destro in seguito al trauma distorsivo. Il che pone fine alla sua stagione. Il Bologna, nell’assalto alla Champions, dovrà rinunciare a un giocatore fin qui in grado di impreziosire il suo campionato con 6 gol e 4 assist.