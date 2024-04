Il caso Leao si chiude all’Olimpico: ecco cosa è successo

Il gesto di Leao non è passato inosservato: caso chiuso, la conferma arriva tramite social

Protagonista di una prova scialba nell’andata dei quarti di finale contro la Roma, Rafa Leao ha fatto parlare molto più per quanto successo nel post partita.

Come documentato da calciomercato.it, passando in zona mista l’attaccante del Milan, fraintendendo una frase di un giornalista, aveva chiosato con un laconico: “Fa’ bene il tuo lavoro“. Con un post pubblicato sul proprio profilo social, Michael Cuomo, il giornalista del quale Leao ha evidentemente sbagliato ad interpretare le parole, ha di fatto chiuso la vicenda. Ecco quanto rivelato in un post su X:

“Ho incontrato Leao dopo la conferenza stampa dell’Olimpico e mi ha spiegato il fraintendimento; è un ragazzo come me, appassionato di quello che fa, che vuole fare sempre del proprio meglio e quando non ci riesce ci rimane male. E che può sbagliare, tanto quanto me. Ha chiesto scusa, una stretta di mano e una risata. Quanto bastava per chiarire e andare avanti meglio di prima”.