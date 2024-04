Milan, nervosismo Leao. Reagisce in zona mista a un giornalista: “Fa’ bene il tuo lavoro!” | VIDEO CM.IT

Una vera e propria serataccia per Rafael Leao

Il portoghese è stato uno dei peggiori in campo nella sconfitta in casa contro la Roma nell’andata dei quarti di Europa League.

Il numero 10 del Milan è stato sostituito e su di lui sono piovuti i fischi di San Siro per una prestazione opaca in una sfida così importante. E anche nel post gara il nervosismo era giustamente imperante nello spogliatoio rossonero. Ne è stata una grande evidenza la reazione di Rafa Leao al suo passaggio in zona mista. Il portoghese, verosimilmente fraintendendo il tono del giornalista, prima dice qualcosa e poi, andando via si volta di nuovo indietro e gli esclama: “Fa’ bene il tuo lavoro!”