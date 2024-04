Gudmundsson, numeri record: solo 2 meglio di lui in 10 stagioni. Il dato che infiamma l’Inter

Albert Gudmundsson è protagonista di una stagione da record e nelle ultime 10 annate di Serie A solo due calciatori hanno fatto meglio di lui: un dato infiamma l’Inter

Mancano 6 partite al termine del campionato e tra i grandi protagonisti della nostra Serie A c’è senz’altro Albert Gudmundsson. E’ sicuramente lui il trascinatore del Genoa, che sta permettendo alla squadra di Gilardino di ottenere una salvezza tranquilla con diverse settimane d’anticipo.

Che l’islandese fosse un fattore determinante in campo lo si era capito già dalla Serie B, quando aveva preso in braccio il Genoa e lo aveva trascinato verso la promozione della scorsa stagione. Tutti lo attendevano in massima serie per vederlo definitivamente esplodere e così è stato. Il suo rendimento ha persino superato le aspettative e da qui al termine del campionato potrà anche superare dei record.

Abbiamo infatti analizzato il suo rendimento e lo abbiamo messo a confronto con quello di altri centrocampisti offensivi che hanno lasciato il segno in Serie A nelle ultime 10 stagioni. Non abbiamo tenuto in considerazione solamente le ali, che, come Kvaratskhelia lo scorso anno, hanno avuto un rendimento pazzesco soprattutto per la loro posizione offensiva in campo.

Gudmundsson, numeri da record: Inter in pole

E’ vero, Gudmundsson sta giocando praticamente sempre da seconda punta con o Retegui e questo lo sta sicuramente favorendo, così come la possibilità di calciare i rigori. Ma è altrettanto vero che l’islandese fa anche un lavoro importante in copertura e che in partita si trova ad agire anche alle spalle dell’attaccante, dunque più arretrato di un’ala.

Potreste giustamente pensare che il paragone con un centrale di centrocampo sia ingeneroso, ma abbiamo voluto premiare le capacità del calciatore del Genoa in grado di essere così prolifico non essendo di natura un centravanti. Nelle ultime 10 stagioni di Serie A solamente due calciatori hanno fatto meglio di lui: Josip Ilicic nell’annata 2019-20 con 15 gol e il Papu Gomez con 16 reti nella stagione 2016-17. Entrambi facilmente raggiungibili dallo stesso Gudmundsson, che avrà altre 6 partite per segnare 4 gol e superarli.

Al suo stesso numero di gol, 13, troviamo ancora Ilicic nella stagione 2015-16, la coppia Mkhitaryan-Kessié nel 2020-21 e Mario Pasalic nel 2021-22. Stagioni magiche, che hanno lanciato nella stratosfera i protagonisti e aiutato i club di loro appartenenza. Il Genoa, in questo caso, che sa che in estate si scatenerà un’asta per provarlo a strappare via.

L’Inter è il club in pole e vuole accaparrarsi uno dei migliori calciatori del nostro campionato, nonostante il ruolo di seconda punta sia ora occupato da un talento puro come Thuram. Anche il Milan si è mostrato interessato, ma il modulo non aiuta particolarmente e la posizione di trequartista sarebbe comunque occupata da Loftus-Cheek. Occhi aperti anche alla Juventus, che resta però solo una minaccia lontana.

Il suo valore attuale è di circa 20 milioni di euro, ma la richiesta sarà sicuramente molto più alta, forte anche del suo contratto fino al 2027. I top club dovranno spendere cifre importanti per strapparlo al Genoa, che dovrà guardarsi anche dall’assalto del resto d’Europa. Ci si prepara, dunque, ad un’estate rovente per il classe 1997.