Dalla Serie B alla Juventus: sorpresa e Mister X per la panchina

Thiago Motta resta il candidato principale per la panchina della Juventus, ma spunta anche il candidato dalla Serie B

La Juventus guarda al futuro e pensa alla prossima stagione. Annata di cambiamenti per la società bianconera, partendo dalla panchina dove non troverà più posto a sedere Massimiliano Allegri.

L’allenatore toscano è ormai ai saluti e, nonostante il contratto fino al 30 giugno 2025, terminerà la sua avventura alla fine di questa stagione. Il candidato principale alla sua successione è Thiago Motta, condottiero del Bologna che vede sempre più vicina la possibilità di candidarsi in Champions League.

L’allenatore italo-brasiliano potrebbe portarsi a Torino anche qualche suo gioiello: la candidatura di Ferguson è ormai tramontata a causa del grave infortunio subito dal centrocampista scozzese, mentre Calafiori resta un obiettivo per Giuntoli. Ma il Football Director non vuole farsi trovare impreparato in caso di sorpresa ed allora esistono anche altri nomi per la panchina della Juventus.

Calciomercato Juventus, anche mister X per la panchina

Se Thiago Motta resta il principale candidato per la Juventus, non mancano gli accostamenti con altri allenatori. Di Zidane e Conte, ad esempio, se n’è sentito parlare spesso anche negli ultimi tempi, ma ci sono anche nomi sorprendenti.

Li fa, parlando a ‘juventibus’, Luca Momblano che si sbilancia con alcune percentuali e facendo nomi non certo prevedibili per la panchina bianconera. Così se Thiago Motta resta anche per lui il numero uno con oltre l’89% di possibilità, sorprende vedere tra i candidati Enzo Maresca, attualmente alla guida del Leicester in Championship, la Serie B inglese. L’ex Parma è indicato di un 1,45% di possibilità di allenare la Juve, percentuale decisamente bassa.

Un po’ più alta quella di ritrovare un mister X sulla panchina bianconera: in questo caso, con il giornalista che non fa il nome, la percentuale si attesta sul 4,5%. Ad ogni modo, sorprese a parte, è Motta il grande candidato per la ‘Vecchia Signora’: soltanto nel caso in cui la pista che porta all’ex Psg dovesse improvvisamente e sorprendentemente tramontare, entrerebbero in gioco altri allenatori.