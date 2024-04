Allegri-Napoli, l’arrivo di Manna e il famoso colloquio: le ultime

Massimiliano Allegri via dalla Juventus e Napoli nel suo destino: tutti gli aggiornamenti sul futuro e su quel famoso colloquio con De Laurentiis.

Nel momento di rifondare tutto, un altro allenatore toscano è accostato al Napoli. De Laurentiis pescherà ancora un conterraneo di Sarri, Calzona e Spalletti?

Nelle ultime ore si è parlato moltissimo di Massimiliano Allegri, ormai in rotta con la Juventus come già confermato a più riprese dalla redazione di Calciomercato.it. Il tecnico bianconero terminerà l’esperienza quest’estate. E come Allegri, anche Giovanni Manna lascerà il posto da direttore sportivo.

De Laurentiis aveva già tessuto la tela diverse settimane fa, quando ha percepito la possibilità di strappare il ds della Juventus e portarlo a Napoli. Manna ha lavorato tantissimo con i giovani e potrebbe rilanciare il progetto azzurro, magari partendo proprio da una rifondazione del settore giovanile. E perché no, magari anche la creazione di un U23 azzurra. Il dirigente dalle origini campane è uno degli uomini di Massimiliano Allegri, un fidato. Ma da quanto risulta a Calciomercato.it, al momento non ci sono possibilità di un approdo dell’allenatore come successore di Calzona per la prossima stagione.

Quando Allegri fece vincere lo Scudetto al Napoli

Allegri e il Napoli sono stati vicinissimi già nel 2021. All’epoca, il tecnico dei partenopei era Gennaro Gattuso, che al termine della stagione avrebbe lasciato amaramente la squadra, senza riuscir a centrare la qualificazione in Champions League.

De Laurentiis sin dai primi giorni del 2021 era alla ricerca di un allenatore per la stagione successiva e aveva avuto un colloquio con Massimiliano Allegri, il quale però rifiutò la proposta del Napoli e suggerì al presidente di puntare su Luciano Spalletti. In pratica, nello scudetto del Napoli c’è anche un pizzico di responsabilità dell’allenatore livornese.

Allegri, dunque, chiuderà la sua seconda esperienza alla Juventus in anticipo di un anno dai termini concordati nel contratto firmato assieme ad Andrea Agnelli nel 2021. Il suo è un ingaggio piuttosto pesante per i club di Serie A. Attualmente percepisce 7 milioni a stagione. Cifre che potrebbero essere le stesse magari all’estero, se società di Premier League o il Bayern Monaco decidesse di puntare sull’allenatore italiano.

Il Napoli, invece, sta puntando altri profili. Innanzitutto, nella lista dei desideri di De Laurentiis c’è Antonio Conte. Il presidente azzurro starebbe già esaudendo il sogno di portare Giovanni Manna al Napoli, e vorrebbe fare il bis con il tecnico pugliese. Pista complessa, chiaramente, e allora si può virare su Vincenzo Italiano. O ancora, Gian Piero Gasperini, che dopo otto stagioni all’Atalanta, potrebbe avere voglia di una nuova sfida. E con il Napoli c’è stato già un contatto nel 2011.