Tra Allegri e la Juventus finisce malissimo: “Risoluzione consensuale”

Tra Allegri e la Juventus rischia di finire malissimo: “Risoluzione consensuale”. L’annuncio in diretta sull’allenatore bianconero

Sono settimane decisive in casa Juventus a partire dalla panchina e dalla situazione legata al futuro di Massimiliano Allegri.

Come anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, la proprietà con John Elkann in prima persona hanno già deciso per un taglio netto col passato e con la vecchia gestione Agnelli: Allegri, salvo clamorose sorprese e ripensamenti, saluterà la Juventus con una stagione di anticipo rispetto all’attuale contratto in scadenza a giugno 2025.

In onda su ‘TvPlay’, Paolo Bargiggia ha confermato l’addio: “Su di lui c’è un silenzio assordante da parte della Juve. I dirigenti della Juve vogliono arrivare all’incontro con Allegri per poi ottenere una risoluzione consensuale“.

Juventus, l’annuncio su Allegri: “La società vuole la risoluzione consensuale”

Tra Allegri e la Juve, dunque, sembra essere già finita. Si attende solo l’incontro di fine stagione, che arriverà dopo i verdetti del campionato e della Coppa Italia. A prescindere dai risultati finali, però, si va ormai verso la separazione anticipata fra le parti.

“La Juve gioca male, ma nei primi tempi crea qualcosa. So che Vlahovic nella Juve sta perdendo un po’ di appeal. Lui è potenzialmente sul mercato, forse ancora di più. La gestione di Allegri? La cosa triste è che abbia fatto i soliti cambi”, ha concluso Bargiggia. Massimiliano Allegri è ormai al capolinea in casa bianconera.