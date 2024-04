Udinese-Roma, prime indiscrezioni sul recupero: l’annuncio

Udinese-Roma, dopo il grande spavento per Evan Ndicka si pensa al recupero del match: le prime indicazioni sulla data

Migliorano, per fortuna, le condizioni di Evan Ndicka, dopo il malore accusato ieri in Udinese-Roma. Tanta preoccupazione per il difensore ivoriano, trasportato in ospedale in codice giallo, la nottata tranquilla e i positivi esami medici fanno tirare un sospiro di sollievo.

Il match di ieri è stato sospeso sull’1-1, al 71esimo minuto. Andranno dunque disputati ancora venti minuti o poco più della sfida, in data da stabilire. Su quando potrebbe essere effettuato il recupero, ha così dichiarato il dirigente friulano Federico Balzaretti a ‘Radio Serie A’: “Il recupero sarà stabilito dopo la partita di giovedì della Roma in Europa League, noi siamo a disposizione”.

Tornando sugli eventi di ieri, Balzaretti ha aggiunto: “Ha prevalso l’elemento umano ed è stata messa al primo posto la salute, era la cosa giusta da fare. Ieri i giocatori sono stati molto bravi e anche l’arbitro Pairetto ha gestito benissimo la cosa. Da quello che so dagli aggiornamenti pubblicati, Ndicka per fortuna sta bene, ieri il nostro giocatore Kamara, suo compagno di nazionale, è stato con lui e ci ha detto che era più tranquillo. Sembra che il peggio sia passato. Ieri anche i tifosi sono stati eccezionali nel capire il momento”.