Ndicka, notte tranquilla in ospedale: possibili dimissioni già oggi

Evan Ndicka ha trascorso una notte tranquilla in ospedale dopo il malore di ieri: potrebbe essere dimesso già in giornata

Meno apprensione, nelle ultime ore, per le condizioni di Evan Ndicka, dopo il malore accusato ieri in campo alla Dacia Arena, che ha portato alla sospensione di Udinese-Roma. Il difensore ivoriano, a quanto si apprende, è in miglioramento.

Il giocatore, ieri sera visitato dal resto della squadra, ha trascorso una notte tranquilla, in mattinata sono stati svolti altri esami che avrebbero dato esito positivo. L’ospedale di Udine, riporta l’Ansa, non emetterà bollettini medici, che saranno gestiti direttamente dalla Roma. A breve, potrebbero avvenire le dimissioni del calciatore e il suo ritorno nella Capitale