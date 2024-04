Malore anche per Vina dopo uno scontro di testa: le condizioni dell’ex Roma

Paura anche per un ex Roma, Matias Vina, a poche ore dal malore di Ndicka. Le condizioni del terzino attualmente al Flamengo

A poche ore di distanza dal malore di Ndicka e dalla sospensione, con rinvio, di Udinese-Roma, un altro ex giallorosso ha vissuto una situazione analoga a quella del difensore al Bluenergy Stadium.

Il terzino uruguaiano Matias Vina, ceduto a gennaio al Flamengo dopo il prestito al Sassuolo, è stato sostituito nel corso della partita contro l’Atletico Goianiense in seguito ad uno scontro di testa con Adriano Martins. Il giocatore, rimasto inizialmente in panchina, ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Grande paura anche in casa Flamengo, ma gli esami hanno scongiurato il peggio.

Vina, malore per l’ex Roma: le sue condizioni

Gli accertamenti a cui è stato sottoposto Vina non hanno evidenziato danni cerebrali. Sospiro di sollievo, dunque, anche per il terzino uruguaiano.

Ndicka, invece, in mattinata dovrebbe avere i risultati degli esami fatti ieri sera e sarà sottoposto ad altri accertamenti più approfonditi. Se i risultati dovessero essere soddisfacenti non si esclude il trasferimento a Roma tra oggi e domani. Nella serata di ieri il club giallorosso, diffondendo anche una foto del calciatore, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni.