DIRETTA – Udinese-Roma sospesa: Ndicka in ospedale in codice giallo

Udinese-Roma sospesa a causa del malore di Ndicka: l’ivoriano portato fuori in barella, tutti gli aggiornamenti

Grande paura in Udinese-Roma al minuto 72′. Evan Ndicka ha infatti accusato un malore e ha richiamato l’attenzione dei sanitari. Subito soccorso, senza l’utilizzo del defibrillatore, Ndicka è stato portato fuori in barella.

ORE 20.44 – Stando a quanto riferito da ‘Sky’, in ospedale sono in corso non soltanto accertamenti cardiaci. Da valutare anche eventuali traumi visto che durante il match Nidcka ha subito due colpi forti.

ORE 20.25 – Come riferisce Ansa, la Sores, Centrale operativa sanitaria regionale, ha reso noto che il calciatore è stato accolto in ospedale in codice giallo, Significa che N’Dicka non è in pericolo di vita

20.17 – Nessun tesserato di Roma e Udinese rilascerà dichiarazioni alla stampa: in casa Roma giocatori e staff stanno organizzando di recarsi in ospedale in pullman per fare visita al difensore ivoriano.

20.07 – L’elettrocardiogramma avrebbe dato un esito preoccupante e da lì la decisione di portare poi il giocatore all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è entrato in codice giallo. Il giocatore è monitorato con attenzione.

20 – Ndicka è stato portato in ospedale per accertamenti. Il ragazzo è cosciente.

19.45 – De Rossi si è recato negli spogliatoi per verificare le condizioni del difensore: dopo un consulto, la partita è stata sospesa.

19.40 – Attimi di paura per Ndicka: il difensore ha accusato un dolore al petto ed è stato portato fuori dal campo in barella. L’episodio si è verificato attorno al 72′ con la gara sull’1-1.