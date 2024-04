Attimi di paura ad Udine, Ndicka fuori in barella

Attimi di paura ad Udine nella sfida tra Udinese e Roma: Ndicka ha chiesto soccorso ed è stato portato fuori in barella

Momenti di paura in Udinese-Roma a circa 15 minuti dalla fine della partita. Evan Ndicka ha infatti richiamato subito l’attenzione dei medici.

I sanitari sono subito entrati in campo con un defibrillatore. Soccorso, il difensore è stato portato fuori in barella, ma ha subito rasserenato tutti, alzando il pollice come segno di stare meglio. Il difensore ha chiesto aiuto perché ha sentito dolore al petto, ma non ha mai perso conoscenza. La gara però non è ripresa subito. De Rossi si è immediatamente recato negli spogliatoi per cercare di capire le condizioni del suo giocatore. La gara è dunque stata sospesa dei minuti aggiuntivi, per il fatto che la Roma volesse avere la certezza che il difensore ivoriano stesse bene.