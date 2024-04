Udinese-Roma sospesa per il malore di Ndicka: cosa prevede il regolamento

Udinese-Roma sospesa in maniera definitiva dopo il malore di Ndicka: si era sul punteggio di 1-1, ecco cosa succede adesso per regolamento

Momenti di grande apprensione alla Dacia Arena, nel corso di Udinese-Roma. La sfida è stata sospesa dopo il malore avuto da Evan Ndicka, accasciatosi in campo e portato via dal campo in barella.

Si era sul risultato di 1-1, dopo le reti di Pereyra nel primo tempo e di Lukaku nella ripresa. Match sospeso definitivamente dopo che De Rossi, allenatore giallorosso, parlando con l’arbitro Pairetto ha sostenuto come i suoi giocatori non fossero in grado di proseguire emotivamente il match. L’Udinese si è detta d’accordo e dunque il direttore di gara ha mandato tutti negli spogliatoi.

Secondo il regolamento, la gara a questo punto dovrà essere ripresa dal momento della sospensione. Dunque, dal 72esimo minuto in avanti. Ma quando si scenderà nuovamente in campo per completare la partita?

Udinese-Roma, quando sarà la data del recupero

Regolamento alla mano, la partita tra Udinese e Roma dovrebbe essere recuperata entro le 24 ore successive alla sospensione. Ipotesi altamente improbabile però visto che la squadra di De Rossi è attesa giovedì dal ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Lunedì poi c’è l’impegno in campionato contro il Bologna, scontro diretto per la qualificazione in Champions e il weekend successivo (con data ancora da stabilire) la sfida contro il Napoli. Per trovare una data per il recupero di Udinese-Roma bisognerà con ogni probabilità attendere il risultato della sfida europea dei giallorossi contro il Milan, con una qualificazione che renderebbe molto complicato trovare una data utile prima di metà maggio.