Dalla Juventus al Napoli, il prezzo sta crollando: cosa succede

Un’altra prestazione negativa e valore di mercato in calo: brutte notizie per la Juventus in ottica mercato

Brutte notizie per la Juventus che potrebbe veder sfumare una possibile importante plusvalenza in vista della sessione estiva di calciomercato.

Con la stagione che sta per volgere al termine, in casa Juventus è d’obbligo pensare al futuro e al prossimo campionato. Chiaramente sarà importante l’esito della stagione corrente, con i bianconeri in corsa per la Coppa Italia e per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Alcune operazioni di mercato, però, potrebbero essere slegate a obiettivi e risultati per la società bianconera.

Società bianconera che tiene sempre d’occhio i progressi dei giocatori sotto contratto ma in prestito ad altre squadre: uno su tutti Matias Soulé, tra le sorprese del campionato di Serie A con la maglia del Frosinone. Il giocatore italo-argentino è stato autore finora di 10 gol e 2 assist con la casacca della compagine ciociara, ma sta vivendo un periodo non semplicissimo. Il suo ultimo gol, infatti, è datato 3 febbraio, giorno in cui i giallazzurri sono stati battuti di misura dal Milan. Da quel momento otto partite senza gol e con prestazioni in evidente calo per l’ex Velez, portato in Italia dalla Juventus nel gennaio del 2020.

Juventus ‘preoccupata’ per Soulé: pesa l’errore dal dischetto

E anche oggi, nella partita tra Napoli e Frosinone, Soulé è stato protagonista di una prestazione deludente, con tanto di rigore non trasformato nel primo tempo, quando l’argentino ha sprecato la possibilità di pareggiare subito dopo il gol di Politano, calciando debolmente e permettendo a Meret di bloccare la sfera a terra.

Una brutta notizia per la Juventus che rischia concretamente di vedere calare il valore di mercato di un giocatore che potrebbe consentire ai bianconeri di effettuare una importante plusvalenza. Ad ogni modo, le pretendenti per Matias Soulé non mancano: valutato circa 20 milioni di euro, l’italo-argentino piace proprio al Napoli, ma ha estimatori anche all’estero, in particolar modo in Premier League.