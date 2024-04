Soulé al Napoli, offerto lo scambio: la risposta della Juventus

Matias Soulé resta uno dei calciatori seguiti dal Napoli: proposta di scambio alla Juventus, la risposta di Giuntoli

Il futuro è adesso. Juventus e Napoli sono accomunate dalla voglia di guardare avanti. I bianconeri sembrano aver deciso di voltare pagina: via Allegri, dentro – salvo sorprese – Thiago Motta. Per gli azzurri, invece, De Laurentiis sta provando a convincere Conte con Italiano, Pioli e Gasperini in seconda fila in caso il tecnico salentino dice ancora una volta no.

Risolto l’enigma panchina, bisognerà costruire una squadra e la volontà, in entrambi i casi, è quella di mettere in piedi una rosa in grado di lottare per vincere. Per farlo non mancheranno anche le cessioni eccellenti. Il Napoli cederà Osimhen, mentre la Juve potrebbe rinunciare a Matias Soulé.

L’argentino piace proprio al Napoli con Manna che vorrebbe portarselo con sé da Torino, come raccontato da Calciomercato.it. Per farlo bisognerà convincere i bianconeri con la giusta proposta economica e trovare l’accordo non è semplice, soprattuto per la concorrenza della Premier League.

Calciomercato Juventus, l’offerta di scambio per Soulé

I partenopei avrebbe già presentato una proposta alla Juventus per il giovane attaccante argentino. Stando a quanto riferito da ‘Kiss Kiss Napoli’, infatti, dalla Campania sarebbe partito un sondaggio per valutare il gradimento bianconero all’inserimento come contropartita di Zanoli.

Giuntoli però, nonostante sia un estimatore dell’esterno ora alla Salernitana, avrebbe rifiutato la proposta: la cessione di Soulé al Napoli sarà avallata soltanto davanti ad un’offerta di 40 milioni di euro. Questa sarebbe la valutazione, stando alla stessa fonte, che la Juve avrebbe fatto al club di De Laurentiis per il 20enne argentino.

Soulé ad ogni modo potrebbe anche essere inserito dai bianconeri per arrivare a qualcuno degli obiettivi per la prossima stagione, come ad esempio quella per Koopmeiners. Intanto il calciatore in prestito al Frosinone si prepara alla sfida al ‘Maradona’ di domenica prossima proprio contro il Napoli, sperando di interrompere un digiuno di gol che va avanti dallo scorso 3 febbraio.