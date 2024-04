Allegri subito via dalla Juve: l’esonero è già stato ad un passo | ESCLUSIVO

La storia di Allegri con la Juventus è al capolinea, ma l’addio prima del termine della stagione è stato ad un passo: il retroscena

Prima di qualsiasi introduzione o preambolo, andiamo subito al sodo: Massimiliano Allegri non è più considerato l’allenatore della Juventus per la prossima stagione da parte della società. Come vi abbiamo anticipato proprio su queste pagine a metà marzo, la decisione è stata presa su impulso della proprietà: il tecnico livornese arrivato al capolinea.

Le possibilità di continuità per l’attuale allenatore bianconero sono pari allo zero, il countdown verso la fine del rapporto è già iniziato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, tuttavia, l’esonero di Massimiliano Allegri sarebbe potuto arrivare già a stagione in corso. Tutte confermati le voci che davano il tecnico livornese fortemente in bilico dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio, solamente l’impegno ravvicinato in Coppa Italia del martedì seguente ha fermato la società dall’esonero immediato. Inoltre, se la gara di andata si fosse conclusa con un risultato differente rispetto alla vittoria il mattino seguente sarebbe arrivato il comunicato che avrebbe annunciato il divorzio anzitempo da Allegri: anche lo staff dell’allenatore era stato avvisato. Un’eventualità ritenuta un’extrema ratio da parte del club, che vorrebbe arrivare al termine della stagione con Max prima di trovare l’accordo per l’addio: eppure i risultati della squadra stavano portando ad una soluzione estrema.

Thiago Motta pronto a raccogliere l’eredità di Allegri: la Juve guarda avanti | CM.IT

La Juventus sta lavorando alacremente sul futuro, a partire dalla guida tecnica. Per il dopo Allegri esistono due partiti interni alla società: uno legato a Cristiano Giuntoli che porta a Thiago Motta e un altro che invece spinge per riportare Antonio Conte a Torino.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, dalla proprietà trapela grande fiducia in Cristiano Giuntoli e per questo motivo la candidatura di Thiago Motta è attualmente la più forte per la panchina bianconera. Come vi abbiamo raccontato, il Bologna ha già iniziato a guardarsi intorno per sostituire l’italo-brasiliano, che ha un contratto in scadenza ed è sempre più intenzionato a fare il grande salto. Il nuovo ciclo della Juventus, senza Allegri e con un nuovo allenatore si avvicina sempre di più.