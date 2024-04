DIRETTA Serie A, Napoli-Frosinone | Le formazioni ufficiali LIVE

Dopo le gare del venerdì e del sabato, il lunch match domenicale della trentaduesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte il Napoli e il Frosinone

Si apre la domenica della trentaduesima giornata del campionato di Serie A, dopo le gare del venerdì e del sabato, col lunch match tra il Napoli e il Frosinone.

I padroni di casa dell’allenatore Francesco Calzona arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria ottenuta sul campo del Monza di Raffaele Palladino: 4-2 il risultato finale, reti di Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori. Per tenere aperta la possibilità di un piazzamento alla prossima edizione della Champions League è necessario per i partenopei cercare di portare a casa l’intero bottino. Di contro, i ciociari guidati in panchina da Eusebio Di Francesco sono impegnati nella lotta per non retrocedere e si presentano a questa sfida dopo due pareggi consecutivi, ottenuti contro il Genoa di Gilardino e il Bologna di Thiago Motta. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-FROSINONE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulè, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Milan 68, Juventus 63*, Bologna* 59, Roma 55, Atalanta** 50, Lazio* 49, Napoli 48, Torino 45*, Fiorentina** e Monza* 43, Genoa 38, Lecce* 32, Cagliari 30, Empoli* e Udinese 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana* 15.

*una partita in più

**una partita in meno