Ultimatum Pioli al Milan: c’è la data dell’esonero e il sostituto

Tornano i rumors al Milan su un possibile divorzio da Pioli a fine stagione dopo la sconfitta in Europa League contro la Roma: la situazione in casa rossonera

Tutto in discussione al Milan, brucia la sconfitta di giovedì in Europa League contro la Roma che rischia di estromettere i rossoneri dalla competizione.

All’Olimpico il ‘Diavolo’ dovrà ribaltare il passivo maturato a San Siro, pena l’uscita di scena dall’Europa e l’addio a uno degli obiettivi stagionali che la società si era prefissata. Il KO contro l’undici di De Rossi ha riacceso la telenovela sul futuro di Stefano Pioli, con la panchina del tecnico di Parma che torna a scricchiolare in vista della prossima stagione. Una decisione definitiva non è stata ancora presa dal patron Cardinale e il finale di campionato e il cammino in Europa League sarà decisivo per sciogliere tutte le riserve sulla guida tecnica dei rossoneri.

Milan, Roma e Inter decisive per Pioli: all’orizzonte c’è Lopetegui

Non è bastata la striscia positiva tra campionati ed Europa a Pioli per allontanare i fantasmi sulla permanenza in panchina, nonostante un contratto in scadenza tra poco più di un anno ovvero nel giugno 2025.

La sconfitta del Meazza con la Roma è pesante e ancora più deleteria sarebbe ovviamente un’eliminazione dalla coppa nell’incrocio tutto italiano contro Dybala e compagni. Oltre all’impegno europeo anche il derby del 22 aprile sarà cruciale per il destino di Pioli, da non sbagliare dopo le cinque sconfitte consecutive nelle ultime stracittadine e che inoltre potrebbe consegnare lo scudetto ai cugini nerazzurri. Cinque giorni di fuoco insomma per l’allenatore emiliano, che deve respingere anche i rumors su Lopetegui. Lo spagnolo – come scrive il ‘Corriere dello Sport’ – sarebbe in prima fila e il preferito in caso di esonero di Pioli, con la dirigenza milanista che avrebbe avuto dei contatti di recente con l’ex tecnico Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton.